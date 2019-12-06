تسجيل الدخول
انطلاق معرض Cairo ICT

أحدث الأخبار

ناهد السباعي تعلن عن بناء مسجد باسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

ناهد السباعي تعلن عن بناء مسجد باسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

الري تنفذ مشروعات بقيمة 150 مليون جنيه لحماية نهر النيل من التآكل والنحر

الري تنفذ مشروعات بقيمة 150 مليون جنيه لحماية نهر النيل من التآكل والنحر

نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع أعمال الصيانة والتجديد بمستشفى الطلبة

نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع أعمال الصيانة والتجديد بمستشفى الطلبة

هيفاء وهبي تروج لـ"أشباح أوروبا" عبر إنستجرام

هيفاء وهبي تروج لـ"أشباح أوروبا" عبر إنستجرام

منظومة الشكاوى تتعامل مع 55163 طلبا واستغاثة خلال نوفمبر

منظومة الشكاوى تتعامل مع 55163 طلبا واستغاثة خلال نوفمبر

الصين تعمل على إعفاءات ضريبية لواردات الصويا ولحم الخنزير من أمريكا

الصين تعمل على إعفاءات ضريبية لواردات الصويا ولحم الخنزير من أمريكا

اختيارات الوطن

"منها زيادة أسعار الأرز وتذاكر القطارات".. الحكومة تنفي 10 شائعة

"منها زيادة أسعار الأرز وتذاكر القطارات".. الحكومة تنفي 10 شائعة

الفصول الذكية.. اختراع "التعليم" لمواجهة زيادة الكثافة

الفصول الذكية.. اختراع "التعليم" لمواجهة زيادة الكثافة

هنا.. أولى خطوات "سلم المجد الفني"

هنا.. أولى خطوات "سلم المجد الفني"

حلم "علي" يبدأ من بيع شرابات.. نفسه يبقى عالم آثار والوزير قابله وشجعه

حلم "علي" يبدأ من بيع شرابات.. نفسه يبقى عالم آثار والوزير قابله وشجعه

"عشان ميقولش مش حقك".. شروط إعادة السلعة المشتراه

"عشان ميقولش مش حقك".. شروط إعادة السلعة المشتراه

"عشان تركب العداد بشكل قانوني".. 5 خطوات يجب اتباعها قبل شراء شقة

"عشان تركب العداد بشكل قانوني".. 5 خطوات يجب اتباعها قبل شراء شقة

الأكثر قراءة

عاجل