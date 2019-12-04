قرر اللواء شريف عبدالحميد، مدير قنا، وقف نائب مأمور قسم قنا، ونائب المأمور للخدمات الأمنية، عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معهما، للتفتيش، بسبب مشاجرة بالأيدي، أمس، داخل القسم لوجود خلافات فيما بينهم، أمام المساجين.

وقال مصدر أمني بأن خلاف نشب بين المقدم أحمد عباس مأمور قسم قنا، والرائد هاني حسن، نائب المأمور للخدمات الأمنية، داخل قسم شرطة بندر قنا بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى الشجار بالأيدى، ما أسفر عن إصابتهما بكدمات وسحجات، أمام المساجين والضباط والأفراد بمركز الشرطة.

وجرى عمل مذكرة وإحالتهما للتفتيش بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.