تفقد الدكتور شحاتة غريب شلقامى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، مستشفى الطلبة الجامعي للاطمئنان على بعض الحالات المرضية، ومتابعة أعمال صيانة وتجديد أقسام ووحدات وطوابق المستشفى وأعمال تجهيز وتطوير غرف العمليات والجاري تنفيذها في الوقت الحالي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني الشاهد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتور مصطفى أبو العلا، نائب مدير المستشفى.

وأوضح الدكتور شحاتة، أن الزيارة جاءت للتأكد من توافر الأطباء وأطقم التمريض ومدى متابعتهم للحالات المرضية المختلفة، وجرى التأكد من انضباط جدول المناوبة الخاصة بالأطباء وتوافر الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لإسعاف الطلاب، حيث أشاد نائب رئيس الجامعة بحرص الأطباء على التواجد بصفة مستمرة وبنسبة حضور تجاوزت الـ 90%.

وفي سياق متصل تابع نائب رئيس الجامعة أعمال وحدة غسيل الكلى بالمستشفى والتي تستقبل الطلاب أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، واطمأن على تواجد الأطباء ومتابعتهم للطلاب، كما استمع إلى ملاحظات الطلاب وانطباعاتهم حول مستوى الخدمة الطبية، وزار أحد الطلاب والذي كان يعاني من مشكلة في التنفس واطمأن على حالته الصحية، ووجه الأطباء باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حتى تتحسن حالته.