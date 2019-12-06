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توقف الصيد بالبرلس لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد بالبرلس لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

الجزائر تعلن إحباط مخطط تخريبي لإفساد الانتخابات الرئاسية

الجزائر تعلن إحباط مخطط تخريبي لإفساد الانتخابات الرئاسية

وزير خارجية اليونان يهدد بطرد سفير ليبيا على خلفية ترسيم الحدود

وزير خارجية اليونان يهدد بطرد سفير ليبيا على خلفية ترسيم الحدود

"سنن الله تعالى الكونية".. خطبة الجمعة الموحده في 120 ألف منبر

"سنن الله تعالى الكونية".. خطبة الجمعة الموحده في 120 ألف منبر

ناهد السباعي تعلن عن بناء مسجد باسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

ناهد السباعي تعلن عن بناء مسجد باسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

الري تنفذ مشروعات بقيمة 150 مليون جنيه لحماية نهر النيل من التآكل والنحر

الري تنفذ مشروعات بقيمة 150 مليون جنيه لحماية نهر النيل من التآكل والنحر

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"منها زيادة أسعار الأرز وتذاكر القطارات".. الحكومة تنفي 10 شائعة

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هنا.. أولى خطوات "سلم المجد الفني"

هنا.. أولى خطوات "سلم المجد الفني"

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حلم "علي" يبدأ من بيع شرابات.. نفسه يبقى عالم آثار والوزير قابله وشجعه

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