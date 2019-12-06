ناهد السباعي تعلن عن بناء مسجد باسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

كشفت الفنانة ناهد السباعي أن أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، شيدوا مسجدا باسمه، وستقام أول صلاة به الجمعة المقبلة.

وكتبت السباعي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بكرة الجمعة الخامسة بعد وفاة هيثم أحمد ذكي.. الحمد لله دفعته في المدرسة وصحابه بنوا جامع باسمه، ويوم 13/12 أول صلاة جمعة فيه.. ربنا يتقبل منهم ومنا جميعا صالح الأعمال، ويجعله في ميزان حسنات هيثم بإذن الله".

وأضافت: "بكره في صلاة الجمعة ادعوا لهيثم وأموتنا والأموات جمعيا.. نرجوا عدم وجود أي صحافة تجنبا للمشاكل.. الجامع ده للعبادة والدعاء وصالح الأعمال فقط وليس للتصوير والإعلام والتزييف".

وغيّب الموت الفنان هيثم أحمد زكي، نوفمبر الماضي، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 35 عاما.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنّها حاولت الاتصال به أكثر من مرة، ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبيّن وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأنّ سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.