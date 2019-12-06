نظمت مديرية الصحة في دمياط برئاسة الدكتور محمد الغباشي، قافلة طبية بقرية الضهرة دائرة مركز فارسكور .

وأسفرت القافلة عن الكشف الطبي بالمجان على 3000 مواطن، حيث تضمنت كافة التخصصات الطبية، كما جرى تحويل 97 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ10 حالات.