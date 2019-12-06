لإعاقتها أعمال التطوير.. جامعة دمياط تناشد الطلاب بعدم إلقاء المخلفات

ناشدت الإدارة الهندسية و إدارة شؤون المقر بجامعة دمياط الطلاب و الطالبات بالحفاظ على نظافة المكان، حيث بدأت أول إجراءات التنسيق الحضاري بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لمباني المدرجات و القاعات وتشتمل على التشجير وتركيب الأنترلوك والرصف وغيرها من الأعمال.

وأبلغت الشركات المنفذة صعوبة إتمام العمل، نظرا لإلقاء البعض أكواب الشاي الفارغة و الأكياس الفارغة في منطقة العمل، كما ناشدت الإدارة الهندسية الطلاب بتقديم نموذج للطالب الجامعي المتحضر والحفاظ على جمال المكان الذي يبني من أجلهم و التعامل معه على أنه المكان الذي يقضون فيه معظم اليوم، علما بأن كافة زائري الجامعة يشيدون بجمال منشآتها وتفردها عن كافة الجامعات المصرية.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها برجاء الحفاظ على جمال المكان كما تحب أن تراه و تتركه لأشقائك و أبنائك من بعدك، علما بأن صناديق القمامة متوافرة في كل مكان يتواجد به الطلاب و على الراغبين بإدخال سلات أو صناديق إضافية إخطار رعاية الطلاب بكليتك أو برئيس اتحاد طلاب كليتك لتوفرها لكم الكلية .