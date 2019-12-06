تبول على نفسه.. التحقيق مع مدرسة بالمنوفية منعت تلميذ من الذهاب للحمام

سادت حالة من الغضب، أسرة طالب بالصف الأول الابتدائي، بمدرسة كفر دقماق التابعة لإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لمنع إحدى المدرسات خروج نجلهم للذهاب إلى حمام المدرسة.

وكان الطفل مالك سامح، قد تبول على نفسه داخل الفصل، وتعرض للسخرية من زملاؤه داخل الفصل، مما جعله ينتقل إلى منزله منهمرا في البكاء لتبوله داخل الفصل لمنع مدرسة الفصل له من دخوله الحمام.

وأكد مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه جرى فتح تحقيق في الواقعة، مؤكدا أنه إذا ثبت صحة الشكوى المقدمة من والد الطفل سيجري محاسبة المدرسة وتحويلها للنيابة لأنه من غير المقبول حدوث ذلك.