شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في 4 مراكز، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

من جانبه قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 7 محاضر في (أبوقرقاص والمنيا وسمالوط وبني مزار) بإجمالى 227.5 كجم لحوم للذبح خارج المجازر.

وأضاف أنه جرى تحرير 3 محاضر بمركز المنيا بواقع 58 كجم، ومحضرين بمركز بني مزار بواقع 20 كجم، ومحضراً بمركز أبوقرقاص بإجمالى 147 كجم لحوم بقري، ومحضرا ً آخرا ً بمركز سمالوط بواقع 2.5 كجم لحوم ماعز، مشيراً إلى أنه جرى مصادرة كافة المضبوطات وفقاً للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وكانت الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، أجرت تحصين 516 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية للحفاظ على الثروة الحيوانية.