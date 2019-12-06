أدانت الرئاسة الفلسطينية، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لطواقم تلفزيون "فلسطين" العاملة في القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الاستهداف جزء من مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة على مدينة القدس المحتلة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم، أن هذه الانتهاكات ما كانت لتتم، لولا التشجيع الذي أخذته الحكومة الإسرائيلية من الإدارة الأمريكية، التي نقلت سفارتها إلى القدس، واعتبرتها "عاصمة دولة إسرائيل".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بإعلاء صوته، واتخاذ المواقف اللازمة لحماية ما تبقى من عملية السلام، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا في مدينة القدس المحتلة.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت اليوم الجمعة، طاقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، واستولت على معدات التصوير وأجهزة البث.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عناصر من مخابرات الاحتلال، داهمت مكان تصوير برنامج "صباح الخير يا قدس"، في منطقة جبل الزيتون/الطور المُطل على القدس القديمة، واعتقلت مقدمة البرنامج دانا أبو شمسية، والمصور أمير عبد ربه، والضيف الأسير المحرر محمد العباسي، واستولت على معدات التصوير وأجهزة البث.

وتابعت المصادر، أن الاحتلال اعتقل مراسلة تلفزيون فلسطين كريستين ريناوي، والمصور علي ياسين، ومواطنا آخر "لم تعرف هويته" أثناء تواجدهم بالقرب من منطقة باب العامود المؤدية للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، خلال عملهما الصحفي، واقتادتهم جميعا إلى مركز توقيف "المسكوبية".

كانت سلطات الاحتلال قد حظرت في الـ 20 نوفمبر الماضي أنشطة التلفزيون الفلسطيني في القدس المحتلة.