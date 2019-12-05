استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية البرازيل لدى دولة فلسطين فرانسيسكو ماورو اولند، عقب زيارة النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو -نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو- لمستوطنة "بساجوت" المُقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الأمريكيتين والكاريبي، المستشار حنان جرار، في بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، أن المستوطنات الإسرائيلية المُقامة على الأراضي الفلسطينية هي غير شرعية وغير قانونية، وأن زيارة إدواردو بولسونارو لها ما هو إلا خرق واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت حنان جرار، إن هذه الخطوة لا تعكس صورة البرازيل التي يعرفها الشعب الفلسطيني لمدة طويلة، حيث أنها كانت إحدى أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، ومن أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في أمريكا اللاتينية، لذلك فإن دولة فلسطين تحرص على الحفاظ على العلاقات الثنائية الوطيدة مع البرازيل، وإن هذه الخطوات من شأنها أن تؤثر على العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين.