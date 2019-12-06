أطلقت وزارة البيئة من خلال محمية سانت كاترين، أول نسر من نوع Griffon Vulture، وجرى علاجه وتوفير الرعاية البيطرية له بالمحمية بالتعاون مع مركز إنقاذ الحياة البرية التابع لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة في الوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه سبق العثور على النسر بمنطقة الخروم على الحد الشرقي لمحمية سانت كاترين في حالة انهاك شديدة، ما أدى به إلى عدم القدرة على الطيران ومواصلة رحلته والحياة في بيئته الطبيعية، حيث تم توفير الرعاية البيطرية له وعلاجه من قبل طبيب بيطري متخصص لمدة 10 أيام متواصلة حتى تمكن من استعادة قدرته على الطيران وأعيد إطلاقه إلى بيئته الطبيعية.

وقالت الوزارة إنه في مفاجأة تعكس قيمة الحياة البرية، عاد النسر إلى المكان الذي جرى علاجه به مرة أخرى كما لو كان يقدم الشكر والعرفان لمساعدته وعلاجه.

وتعتزم وزارة البيئة إعداد قصة مصورة حول هذا النسر ضمن استراتيجيتها؛ لرفع الوعي البيئي لدى المجتمع لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى وخصوصا مع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الـ 14.