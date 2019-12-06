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عمره 16 عاما.. انتحار مراهق "شنقا" ببني سويف

عمره 16 عاما.. انتحار مراهق "شنقا" ببني سويف

الأحزاب تتلقى طلبات الترشح لـ"النواب والمحليات والشيوخ"

الأحزاب تتلقى طلبات الترشح لـ"النواب والمحليات والشيوخ"

تضم 50 متشركا.. تنظيم مسابقة غنائية بممشى أسيوط السياحي

تضم 50 متشركا.. تنظيم مسابقة غنائية بممشى أسيوط السياحي

بدء تقييم مشروعات أول ملتقى لريادة الأعمال في الإسماعيلية

بدء تقييم مشروعات أول ملتقى لريادة الأعمال في الإسماعيلية

صورة.. محمد صبحي يحيي ذكرى وفاة زوجته: لن أنساكي

صورة.. محمد صبحي يحيي ذكرى وفاة زوجته: لن أنساكي

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