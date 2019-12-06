زرعت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في شرق الدلتا 755 شجرة مثمرة بالدقهلية، في إطار الحملة القومية للتشجير التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية نشر المسطحات الخضراء في تحسين نوعية البيئة والحفاظ على جودة الهواء ومواجهة آثار التغيرات المناخية، ونفذ الفرع عدة حملات تشجير بالتعاون مع محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة، حيث جرى زراعة 65 شجرة ثمرة ومتنوعة بمدرسة الثانوية الحديثة بدكرنس ومدرسة علي مبارك الإعدادية بدكرنس، ومدرسة سالم مدين للغات بأشمون الرومان، ومدرسة كفر عبدالمؤمن الابتدائية، ليصل ما جرى زراعته إلى نحو 755 شجرة مثمرة ومتنوعة.