تضم 50 متشركا.. تنظيم مسابقة غنائية بممشى أسيوط السياحي

نظمت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي مسابقة غنائية بممشى أسيوط السياحي، بالتنسيق مع جامعة أسيوط وجامعة الأزهر وقصر ثقافة أسيوط وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين ومديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة، وذلك في إطار تشجيع الشباب علي المشاركة في مختلف الأنشطة وصقل مواهبهم، وذلك بحضور الدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية ودكتور أمير عبد الستار بكلية التربية الرياضية ورمضان عثمان مدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي.

وأوضح مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي أن عدد المتسابقين الذين شاركوا في المسابقة بلغ 50 متسابقا، وشملت لجنة تحكيم المسابقة المايسترو حسام حسني ومنال صموئيل بقصر ثقافة أسيوط والدكتور منتصر القللي بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط، على أن يجري إعلان نتيجة المسابقة قريباً.

وأكد الحسيني أن الهيئة تبذل أقصى جهودها من أجل تنشيط السياحة الداخلية، وذلك بتنظيم ندوات ورحلات مجانية لطلاب المدارس والجامعات وكافة الهيئات والمديريات، مشيرًا إلى إنه جرى خلال الفعالية تسليم شهادات تقدير للفائزين في مسابقة الرسم التي سبق أن نظمتها الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي.