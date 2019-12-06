قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الصراع سياسي يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي والخروقات الفاضحة للقانون الدولي والمتمثلة بالاستيطان، وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض والعقوبات الجماعية، وليس دينيا كما يحاول البعض تصويره.

جاء ذلك خلال لقاء عريقات مجموعة من القيادات الدينية المسيحية العليا من الولايات الشرقية الجنوبية الأمريكية شملت ولايات: فلوريدا، وألاباما، وفرجينيا، وجورجيا، وتينسي، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا، وكنتاكي، وماساسوستيش.

وأوضح عريقات، خلال بيان اليوم، أنه تم خلال اللقاء نقاش مختلف القضايا ذات العلاقة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وأثره على أمن واستقرار المنطقة.

وحدد عريقات طريق السلام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام ضمن حل الدولتين، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استنادًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

كما أكد للقيادات المسيحية الأمريكية، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأجاب عريقات على أسئلة الحضور، حول مستقبل المنطقة وعملية السلام، ومواقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه قضايا الوضع النهائي التي يرفضها الشعب الفلسطيني والغالبية العظمى من دول العالم.