قالت منظمة الصحة العالمية، إن 5 آلاف شخص لقوا حتفهم جراء الإصابة بمرض الحصبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال العام الجاري، معظمهم من الأطفال.

وذكرت قناة "أفريكا نيوز" الإخبارية، اليوم، أن انخفاض معدلات التطعيم وارتفاع مستويات سوء التغذية تسبب في تفشي المرض وارتفاع معدلات الوفيات، لا سيما في إقليم "كيفو الشمالي" الذي يعاني أيضا من تفشي مرض الإيبولا.

وأضافت القناة أنه تم البدء في حملة تطعيم ضد الحصبة في جميع أقاليم الكونغو الديمقراطية الـ26، وذلك بهدف تطعيم 18.9 مليون طفل في جميع أرجاء البلاد بحلول نهاية العام الجاري.