قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الوضع في ليبيا حاليا لا يحتمل أي تعقيدات، والحكومة في طرابلس لا بد أن تعمل بناء على الاتفاق السياسي، ومن الضروري أن تلتزم بهذا الاتفاق.

وشدد شكري على أنه لا يوجد أي مساس للمصالح المصرية بسبب اتفاق تركيا وحكومة طرابلس.

وأضاف شكري، خلال حديثه في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي، أن الأخبار حول وجود خلاف مصري أمريكي بسبب شراء مصر للمقاتلات الروسية، مجرد أقاويل بالصحافة، ولن أعلق عن هذا الأمر، ولدينا علاقة قوية ومتنوعة مع أمريكا والشركاء الأوروبيين، مثل روسيا وكوريا وغيرها.

وتابع شكري بأن الخلافات تناقش في سياق العلاقات الثنائية المتبادلة بين البلدين، وهناك حوار مستمر عن مسائل عدة.