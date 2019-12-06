أقدم شاب بإحدى قرى مركز الباجور، على قتل والده المسن أثناء نومه، وسلم نفسه إلى وحدة مباحث مركز شرطة الباجور معترفا بالواقعة.

على الفور تحركت قوة من قسم شرطة الباجور بقيادة الرائد هيثم النطاط، رئيس المباحث، وجرى التأكد من الواقعة، وأكد مصدر أمني لـ"الوطن" أنه بسؤال أفراد الأسرة أقروا أن الشاب مريض نفسي.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد هيثم النطاط رئيس مباحث الباجور، "أ.ج" 26 عامًا "مريض نفسي"، واعترف بقتل والده "ج. ع" 57 عامًا موظف، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.