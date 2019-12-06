أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم، فرض قيود على الدبلوماسيين الأمريكيين بالصين، ردا على القيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية أوائل أكتوبر الماضي بحق الدبلوماسيين الصينيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" – في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الصين أبلغت السفارة الأمريكية لدى الصين في 4 ديسمبر الجاري بأنها فرضت تدابير مضادة مماثلة لما اتخذته الولايات المتحدة.

وأضافت "تدعم الصين دائما الدبلوماسيين والقناصلة الأجانب، بمن في ذلك الأمريكيون، للقيام بالأنشطة الرسمية العادية في الصين وفقا للقانون.. نحث الولايات المتحدة على تصحيح هذا الخطأ على الفور ورفع القيود المفروضة على الدبلوماسيين الصينيين في أمريكا".

وكانت الولايات المتحدة طالبت أوائل أكتوبر الماضي الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة إبلاغ وزارة الخارجية قبل الاجتماع بمسؤولين حكوميين أو محليين.