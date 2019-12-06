مؤتمر "مدن المستقبل" في مصر يفتتح أعماله صباح الأحد

ينعقد مؤتمر "مدن المستقبل في مصر: فرص الأعمال والاستثمار"، الساعة التاسعة من يوم الأحد المقبل في القاهرة، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة 500 شخصية قيادية من وزراء ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين ومطورين عقاريين ورؤساء مصارف من مصر ومن عدة دول خليجية وعربية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية.

تنظم المؤتمر مجموعة الاقتصاد والأعمال بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي واتحاد الغرف العربية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتعاون مع غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والمجلس التصديري للاستثمار العقاري، والمجلس العقاري المصري.

ويتحدث في المؤتمر وزراء الإسكان والاستثمار والاتصالات ومسؤولون من الوزارات المعنية ومطورين عقاريين ورؤساء مصارف وخبراء يتناولون المواضيع الواردة في برنامج المؤتمر وأبرزها الآتي: حوافز الاستثمار في مصر وفي المدن الجديدة، فرص الاستثمار في مختلف القطاعات في مدن الجيل الرابع لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة ومدن الصعيد، آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الابتكار في ترويج مشاريع المدن، المزايا التفاضلية للبنية الأساسية المتطورة للمدن الجديدة.

كما يناقش المؤتمر دور المصارف والمؤسسات المالية والصناديق المحلية والإقليمية والدولية، بتمويل مشاريع المدن الجديدة وإدارة الأصول العقارية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي: "بشهادة المؤسسات الدولية حققت مصر معجزة اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، والأهم من ذلك أن النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وهو الأعلى بين الدول العربية، بدأ ينعكس على حياة المواطنين لاسيما لناحية توفير فرص العمل للشباب المصري".

وأضاف: "تتطلع مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن تشكل المدن الجديدة قاطرةً لاستدامة هذا النمو على مدى العقود المقبلة، وهذا المؤتمر ما هو إلا بداية في مجال ترويج المدن الجديدة في مصر بهدف استقطاب المستثمرين إلى فرص الأعمال المتاحة فيها. وفي برنامج المجموعة الكثير من النشاطات الهادفة لترويج الاقتصاد المصري في قطاعاته المختلفة في مصر وخارجها خلال العام 2020".

ونوه بأن المؤتمر سيشهد تكريم كبريات شركات التطوير العقاري، التي باشرت بإنجاز مشروعات في المدن الجديدة.