شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة مع ابنه، وهما يلعبان معا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونصح رمضان متابعيه، باللعب مع أطفالهم قدر المستطاع، وكتب معلقًا على الصورة: "إشبع لعب على آد ماتقدر مع ولادك وهما أطفال .. علشان لما يكبروا مش هيبقوا فاضيين للعبك معاهم".

ويستعد محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي كبير في المغرب خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث وصل إلى مراكش، أمس الأربعاء، تمهيدًا لإجراء البروفات.

ونشر "رمضان" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة له مع مغني الراب الفرنسي "مايتر جيمس"، على هامش زيارته للمغرب، مُعلقًا عليها: "قريبًا"، دون توضيح حول ما إذا كان التعاون سيكون في دويتو جديد، أم في حفل رمضان المُرتقب بالمغرب.