نجحت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق اندلع بسيارة مواد بترولية محملة ببنزين 92 انقلبت بنزلة مسطرد نطاق مدينة الخصوص على الطريق الدائري، حيث اشتعلت النيران في كابينة القيادة والكاوتش، لكنها لم تصل لفنطاس البنزين حيث يجرى الآن التبريد واستدعاء سيارة أخرى لموقع الحادث لنقل البنزين.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية وتسبب فقط في تعطل جزئي للحركة المرورية، حيث جرى تجنيب السيارة المحترقة وتسيير الحركة المرورية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة مواد بترولية أمام نفق الأمير بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت 7 سيارات إطفاء لمكان الواقعة حاصر رجال الحماية المدنية الحريق من كافة الاتجاهات ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وكشفت المعاينة أن سائق السيارة قفز منها عقب نشوب الحريق إثر ماس كهربائي، مما أدى إلى انقلابها على الطريق في نزلة مسطرد بنطاق مدينة الخصوص، وجرى السيطرة التامة على الحريق وجاري الآن عمليات التبريد، ونقل الحمولة بالسيارة المنقلبة لسيارة أخرى حيث احترقت كابينة القيادة بالسيارة ولم تصل النيران للحمولة.