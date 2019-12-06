أكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المحافظة خالية من مرض الإلتهاب السحائي، مشيرا إلى أن المحافظة في المركز الأول على مستوى الجمهورية في تغطية التطعيمات.

وقال الطباخ في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "لا داعي للقلق والاستماع للشائعات المغرضة التي تستهدف أطفالنا وأهالينا بوجود عدوى بمرض الإلتهاب السحائي"، لافتا إلى أن مصر نجحت سابقا في التخلص من العديد من الأمراض المعدية كمرض شلل الأطفال.

وتابع: "مصر خالية من الإلتهاب السحائي بإعتراف منظمة الصحة العالمية، وقادرة دائمآ على التصدي من خلال بناء نُظم فعالة في مجالي الترصد المعملي والتطعيم الإجباري".

وأوضح الطباخ أن وزارة الصحة المصرية تطبق أعلى نظام ترصد معملي فائق الجودة للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية والذي يعد واحداً من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أنه نظام ترصد الأمراض المعدية يغطي كافة المناطق الجغرافية ومحافظات الجمهورية، وقادر على الاكتشاف المبكر لأي حالة مصابة بمرض معدي، لضمان سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، إضافة إلى انتشار فرق الترصد للأمراض المعدية والوبائية في كافة المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي بجانب برنامج التطعيمات وخصوصا تطعيم تلاميذ المدارس في السنوات الدراسية (أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى اعدادي – أولى ثانوي)، والتطعيم بالجامعة والمدن الجامعية بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة.