قُتل مسلح بعد أن أطلق النار في قاعدة للبحرية الأمريكية في فلوريدا، اليوم، موديا بحياة شخص على الأقل.

وقالت شرطة مقاطعة اسكامبيا في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنها تستطيع "أن تؤكد أنه لم يعد في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية مسلح يطلق النار، تأكد مقتل مطلق النار".

وفُرض إغلاق أمني على قاعدة بنساكولا التي أكدت سقوط قتيل على الأقل، وقالت في بيان نشرته على "تويتر": "تأكد سقوط قتيل آخر، يتم نقل عدد غير معروف من الجرحى إلى مستشفيات محلية"، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن القاعدة تضم 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف مدني.

والقاعدة مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها "مهد طيران سلاح البحرية".

وأمس الأول الأربعاء، أردى بحار أمريكي شخصين بإطلاق نار وجرح ثالث في قاعدة بيرل هاربور في هاواي قبل أن ينتحر، وقال شاهد عيان لذلك الهجوم لوسائل إعلام محلية، إنه كان جالسا خلف حاسوبه عندما سمع إطلاق نار وسارع إلى النافذة ليرى ثلاث ضحايا على الأرض.