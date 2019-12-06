لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية بحرية بولاية "فلوريدا" الأمريكية، فيما أصيب آخرون لم يتم تحديد عددهم بعد، ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤولين قولهم إن السلطات تعاملت مع تقارير أفادت بوقوع الحادث اليوم، حيث تفاعل أفراد مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ومكتب التحقيقات الفيدرالي مع ما يجري بموقع الحادث، لافتة إلى أن المشتبه فيه بتنفيذ إطلاق النار من بين القتلى.

وأوضح متحدث باسم البحرية الأمريكية ميجان إسحاق، أنه يوجد "عدد غير معروف من الجرحى" والذين تم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأن القاعدة لا تزال قيد الإغلاق، فيما أوضح متحدث باسم المستشفى المحلي، أنه تم استقبال تسعة ضحايا من جراء الحادث، غير أن حالتهم الصحية غير معروفة، بينما لفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه تم نقل ستة مصابين آخرين إلى مركز الصدمات بمستشفى أخرى.

ثاني حادث يقع في قاعدة بحرية منذ الأسبوع الماضي

وكان الجيش الأمريكي قد أكد وقوع حادث إطلاق نار نشط في قاعدة جوية بحرية بمدينة "بينساكولا" في ولاية فلوريدا الأمريكية.

كانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد أفادت بأن منفذ الحادث هو شخص واحد فقط، واصفة القاعدة الجوية بـ "الكبيرة للغاية والمهمة" والتي تضم نحو 23 ألف فرد عسكري وغيرهم يعملون بالمنطقة.

ونوهت الشبكة الأمريكية بأن الحادث يعد الثاني الذي يحدث في قاعدة بحرية منذ الأسبوع الماضي، حيث أطلق بحار في الخدمة العسكرية يبلغ من العمر 22 عامًا النار على ثلاثة مدنيين موظفين أمس الأول الأربعاء في ترسانة بحرية معروفة باسم "بيرل هاربور" تقع بالقرب من مدينة "هونولولو" بولاية هاواي الأمريكية، ما أدى إلى مصرع شخصين قبل أن يطلق النار على نفسه.