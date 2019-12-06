يشهد شمال الفلبين أسوأ فيضانات منذ عقود ما أرغم 66 ألف شخص على مغادرة منازلهم، واضطرار فرق الإنقاذ على التدخل لإنقاذ الأشخاص العالقين كما ذكرت السلطات اليوم الجمعة. وضربت عواصف جزيرة لوزون خصوصا عند أقصى شمالها في حين تساقطت الأمطار الموسمية بغزارة مع مرور إعصار كاموري هذا الأسبوع.

وغمرت المياه مساحات خضراء بعد ارتفاع منسوب مياه الأنهر، وتسببت انزلاقات التربة في قطع الطرقات للوصول إلى بعض البلدات المعزولة وغرقت جسور تحت المياه. وذكرت السلطات أنها لم تحص أي ضحايا حتى الساعة، وصرح روجيليو سيندينج المسؤول الإعلامي عن إقليم كاجايان شمال شرقي لوزون لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، "أنها أسوأ فيضانات منذ عقود".

وأرغمت الفيضانات 66 ألف شخص على مغادرة منازلهم واضطرت وحدات الطوارىء إلى إجلاء البعض بواسطة زوارق كما أعلنت السلطات المحلية لإدارة الكوارث. وتتساقط منذ شهر أمطار غزيرة على شمال الفلبين وما ساهم في تفاقم غزارتها الأعاصير الثلاثة القوية على الأقل التي ضربت البلاد منذ نوفمبر الماضي، فيما تسبب إعصار كاموري هذا الأسبوع بسقوط 13 قتيلا على الأقل.