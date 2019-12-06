نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود غدا الجمعة طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية وجميع الأنحاء نهارًا بارد ليلًا.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الاثنين، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

طقس السبت 7 ديسمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

طقس الأحد 8 ديسمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

طقس الاثنين 9 ديسمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.