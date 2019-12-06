"الأرصاد" تعلن حالة الطقس غدا: أمطار على السواحل الشمالية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدًا السبت، مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا.

كما توقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، في القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 16، والإسكندرية 21 17، ومطروح 22 17، وسوهاج 24 13، وقنا 24 13، والأقصر 24 14، وأسوان 25 14.