عاجل.. بالفيديو: تامر حسني يدخل موسوعة جينيس كأكثر فنان ملهم في العالم

دخل النجم تامر حسني موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأكثر فنان ملهم في العالم، منذ قليل، وذلك في الاحتفالية التي شهدتها "مارينا مول" بالتزامن مع عام التسامح وأعياد اليوم الوطني الإماراتي.

وكانت إدارة "مارينا مول" قد أعلنت عن ترشيحها لتامر حسني لدخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وأعلنت عن حتمية توقيع جنسيات من مختلف القارات على لائحة الموسوعة، وأن تقام المسابقة علي أرض بلد لم يعش بها الفنان، وأن تأتي الجماهير من مختلف بلدان العالم في 6 أيام فقط من يوم الإعلان، وأن يكون التوقيع على رسالة ذات مضمون تأثيري أو ملهم.