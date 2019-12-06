واشنطن تعتبر التدخل الإيراني انتهاكا كبيرا لسيادة العراق

اتّهمت الولايات المتحدة، اليوم، إيران بالتدخل في المشاورات العراقية الرامية لتشكيل حكومة، معتبرة ذلك "انتهاكًا كبيراً" لسيادة العراق، وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط ديفيد شينكر "نحض الجيران على عدم التدخل وتقويض دستور البلاد"، معتبراً أن تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد "غير طبيعي ومشكلة ويشكل انتهاكًا كبيراً لسيادة العراق".

"بومبيو": الشعب العراقي يريد استعادة بلده

وكانت الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق اليوم، عقوبات على ثلاثة من قادة الميليشيات العراقية على صلة بإيران يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اجتاحت العراق، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن "الشعب العراقي يريد استعادة بلده. إنهم يطالبون بإصلاحات صادقة وبالمحاسبة وبقادة جديرين بالثقة يولون مصلحة العراق الأولوية".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة عراقيين هم قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي، وجميعهم قادة فصائل ضمن قوات الحشد الشعبي الشيعية والمقرّبة من إيران. وبموجب القانون الأمريكي، تمنع العقوبات العراقيين الثلاثة من السفر إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميد أي أصول يملكونها، فيما حذر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط ديفيد شينكر من أن واشنطن قد تفرض مزيداً من العقوبات، بما في ذلك ضد مسؤولين حكوميين.

وكانت حركة احتجاجية بدأت في العراق في الأول من أكتوبر الماضي ضدّ الفساد والبطالة وترهّل الخدمات العامة، قبل أن تنبثق عنها أزمة سياسية حادة، فيما قتل 430 شخصًا في أنحاء العراق جرّاء الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد المتظاهرين في إطار الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة، وفي الأول من ديسمبر الماضي، وافق البرلمان على استقالة الحكومة العراقية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".