أقدمت ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، بإحدى قرى محافظة المنوفية، على الانتحار إثر تناولها 3 أقراص من أقراص حفظ القمح " الحبة السامة"، حيث تم نقلها إلي المستشفى الجامعي بشبين الكوم لتلقي العلاج ولكنها توفت فور وصولها للمستشفى.

وأكدت مصادر أمنية، أن ربة منزل انتحرت في إحدى قرى مركز تلا إثر تناولها ثلاثة أقراص من أقراص حفظ القمح، حيث أنها مريضة نفسية وتتناول علاج للصرع، مؤكدا أنه تم نقلها لمستشفى تلا المركزي لتلقي العلاج، ثم تم نقلها لقسم السموم في المستشفى الجامعي بشبين الكوم ولكنها توفيت فور وصولها.

وأضافت المصادر أن السبب وراء تناولها أقراص حفظ القمح السامة، جاء بعد علمها أن زوجها الذى يعيش خارج مصر ولا يتواصل مع الأسرة، قد تزوج من جديد، وهو ما دعاها للقيام بذلك، نافيا وجود شبهة جنائية في الواقعة . حرر المحصر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة صرحت بدفن الجثمان .