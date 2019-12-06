بدأت المناظرة التلفزيونية بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة الخميس المقبل، والمرشحون الخمسة هم: الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، رئيس حزب حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

المناظرة يديرها 4 صحفيين من التلفزيون الجزائري وقنوات وصحف خاصة

وسبق بدء المناظرة الرئاسية، التي تجرى في قصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، إجراء قرعة لتحديد ترتيب الجلوس وترتيب الإجابة على الأسئلة بين المرشحين، وتعد المناظرة هي الأولى من نوعها التي تشهدها الجزائر منذ استقلال البلاد عام 1962.

ويدير المناظرة 4 صحفيين من التلفزيون الجزائري وقنوات وصحف خاصة، ويحضرها رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

وتتناول أسئلة المناظرة خمسة محاور هي السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، التربية التعليم والصحة، والسياسة الخارجية.

وكان حشد كبير بالجزائر العاصمة تظاهر في وقت سابق في يوم الجمعة الأخير قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري، معبرين عن الرفض الواسع لهذا الاقتراع الذي يصرّ النظام على إجرائه، وبدا عدد المشاركين الذي لا يمكن تحديده في غياب إحصاء رسمي، قريباً إلى العدد الذي شارك في مظاهرة الأول من نوفمبر الماضي لمناسبة الذكرى الـ65 على انطلاق "ثورة التحرير"، ولتك المظاهرات الضخمة التي شهدتها أشهر مارس وأبريل ومايو، وهتف المتظاهرون، وبينهم عدد كبير من النساء، رفضا للاقتراع، وطالبوا بـ"دولة مدنية لا عسكرية"، وتفرّق الحشد بهدوء في نهاية بعد الظهر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ويطالب الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ 22 فبراير الماضي، بتفكيك كل "النظام" الممسك بالحكم منذ الاستقلال عام 1962، وذلك بعد التمكن من دفع الرئيس عبدالعزير بوتفليقة، نحو الاستقالة في 2 أبريل الماضي بعد نحو 20 عاما على رأس الدولة، ويعتبر الحراك أنّ غاية الانتخابات الرئاسية تكمن في محاولة إبقاء النظام القائم حيا.