تحدث الفنان هشام إسماعيل، عن عشقه لنادي الزمالك، متوقعًا أن يفوز ببطولة أو بطولتين في الموسم الحالي.

وقال إسماعيل خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر"، إنه دائمًا ما يتشاجر مع زملائه في الوسط الفني بسبب الانتماءات الرياضية: "في أوقات وصلت لمرحة البلوك ومش عاوز أضايقهم ولا يضايقوني".

وأضاف أنه أثناء تصوير مسلسل "أهو ده اللي صار"، كان الفنانون علي الطيب ومحمد فراج يمازحانه بسبب تراجع نتائج وأداء فريق الكرة بالزمالك: "كانوا بيضايقوني مع أحمد داود، وأشتبك معاهم، وكانوا في الآخر يقولوا خلاص يا عم حل عن دماغنا، أنا مرعب في الدفاع عن الزمالك".

ويستعد هشام إسماعيل للمشاركة في مسرحية "علاء الدين"، منتصف هذا الشهر في موسم الرياض، من بطولة أحمد عز، محمد ثروت، هشام إسماعيل، وتارا عماد، وتأليف ورشة كتابية تضم محمد جلال، وحسن المهدي ومحمد طلعت وأحمد شيكو وضياء محمد، وإخراج مجدي الهواري.