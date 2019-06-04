بالفيديو| هشام إسماعيل يروي لـ"أحمد الخطيب" أزمة مرض ابنته وشفائها

تحدث الفنان هشام إسماعيل عن علاقته بالله، وعن أحاديثه مع الله، ووصف علاقته بالله بأنها علاقة مختلفة، "علاقتي بالله علاقة كويسة جدا، وعلى أد مابقدر أحاول ميكونش في علاقتي مع ربنا أي مشاكل".

وتذكر الفنان هشام إسماعيل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الخطيب، بحلقة اليوم من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090"، موقفا حينما كانت ابنته مريضة، وتعاني من ضعف السمع، "كان عندي حالة من الإضطراب النفسي الرهيب، وكانت لا تستجيب للأطباء ولا للأدوية، كل اللي عملته صليت صلاة الحاجة بالليل وفضلت أدعي على الرغم إنه مكانش فيه أمل، وقولتله يارب أنا راضي بقدرك وابتلائك، وكل الناس بيجيلها ابتلاءات، وبيعيشوا أصعب من كدا بكتير، فيارب لو أنت شايف إنها تستحق ده، بس اكتبلها الخير ومتحسش بالمشكلة دي، ولو مس هتستحمل ده يارب اشفيها".

وأضاف: "في خلال يومين ظهرت بادرة أمل، ووفقنا بالذهاب لطبيب آخر وتحسنت على يديه، وحسيت بإيد ربنا وجهتني للدكتور اللي عالجها".