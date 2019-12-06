خضع النجم أحمد فهمي لجراحة دقيقة في منطقة المريء، اليوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وذلك بعد معاناته من آلام مبرحة في هذه المنطقة على مدار العامين الأخيرين.

وعلمت "الوطن"، أن فهمي أجرى منظارا، قبل أيام، وتبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة.

وأجرى فهمي الجراحة بمعرفة طبيب فرنسي، و3 استشاريين مصريين، وهم حسام غنيم ومصطفي إبراهيم ومحمد حقي.