تنشر "الوطن" الصورة الأولى للنجم أحمد فهمي داخل أحد المستشفيات في القاهرة، وذلك بعد خضوعه لجراحة دقيقة في منطقة المريء، اليوم الجمعة، حيث رافقته زوجته النجمة هنا الزاهد أثناء خضوعه للعملية.

وكان فهمي قد أجرى منظاراً قبل أيام، وتبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة.

وأجرى فهمي الجراحة بمعرفة طبيب فرنسي، و3 استشاريين مصريين، وهم حسام غنيم ومصطفي إبراهيم ومحمد حقي.