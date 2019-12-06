أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، اتصالاً هاتفيًّا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، عبر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وقدّم الملك سلمان تعازيه وخالص مواساته للرئيس الأمريكي، ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير، وفقا لوكالة الأأنباء السعودية الرسمية "واس".

كما أكد خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال بالرئيس الأمريكي على وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز ندد اليوم، بالهجوم "الهمجي" في فلوريدا وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وكتب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "لقد اتصل بي الملك السعودي سلمان لتقديم خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين الذين قتلوا وجرحوا في الهجوم في بينساكولا بولاية فلوريدا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وكان مسلح قتل، في وقت سابق اليوم، بعد أن أطلق النار في قاعدة "بنساكولا" الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وقالت شرطة "مقاطعة اسكامبيا" في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنها تستطيع "أن تؤكد أنه لم يعد في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية مسلح يطلق النار تأكد مقتله".