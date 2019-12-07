عقدت في موسكو، أمس الجمعة، اجتماعات الدورة الثامنة للجنة التشاور السياسي بين السودان وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن وكيل وزارة الخارجية السفير صديق عبدالعزيز، ترأس الجانب السوداني، فيما ترأس الجانب الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف.

وتناولت الاجتماعات العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى بحث وتنسيق المواقف والدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتوصل الطرفان، لتفاهمات مشتركة نحو زيادة التبادل التجاري، ومشكلة الديون والتنسيق المصرفي بجانب الشروع في دراسة مشروعات استثمارية مشتركة، وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك بين البلدين لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين السودان وروسيا.

كما جرت مناقشة كيفية تسهيل حركة المواطنين ورجال الأعمال بإلغاء نظام التأشيرة القائم بين البلدين، واتفق الطرفان على عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي خلال الربع الأول من العام القادم بالخرطوم.