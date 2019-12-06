كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، لغز اختفاء سيدة تركت منزلها بالوراق، بدون علم زوجها وأولادها، وتبين أن السيدة تركت المنزل برغبتها بسبب خلافات مع زوجها.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداولوا أخبارا بشأن اختفاء إحدى السيدات من منزلها بمنطقة الوراق بالجيزة.

بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى بلاغ من (أحد الأشخاص - سبق اتهامه في العديد من القضايا ومعروف عنه سوء السلوك والنصب) بغياب زوجته عن المنزل وتركها أنجالها دون اتهام أحد بالتسبب في ذلك.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط المذكورة بمدينة قليوب بالقليوبية، وبفحص موقفها تبين قيامها بترك منزل الزوجية بتاريخ 28-11-2019 ورفضها العودة بإرادتها وذلك لوجود خلافات مع زوجها المذكور.