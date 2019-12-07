قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، إن صادرات مصر من البصل، بلغت 600 ألف طن، مشددًا على أن ذلك الرقم ليس مسبوقا في تاريخ البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشه "MBC مصر"، أن المنتجات الزراعية لها مواصفات حجرية يشرف عليها الحجر الزراعي، موضحًا أن ضمن اشتراطات الصحة الصحية، التبخير، خلو النباتات من أي تربة زراعية، أو آفات زراعية تهدد الدولة.

وأكد أن مصر تراعي كافة الاشتراطات في صادراتها من منتجاتها الزراعية: "كل المنتجات الزراعية التي تورد خارج مصر تُفتش بشكل دقيق من قبل مفتشي الحجر الصحي المصري، لكي يحصل على صلاحية التصدير".

وأشار إلى أن صادرات مصر من البصل تسير على ما يرام، كما لم ترفض أي دولة في العالم صادراتها من البصل: "موريشيوس طلبت اشتراطات معينة وننفذها وأحيانا تكون في حاجة إلى كميات زيادة، ومن ثم فهي تعلمنا بموافقتها على استثناء شحناتها من هذه الاشتراطات، ومنها التبخير، وبالتالي نصدر لها شحنات دون تبخير بناءً على طلب سلطاتها".