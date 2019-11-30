بسبب كلب.. مقتل شاب على يد جاره في مينا البصل بالإسكندرية

لقى شخص مصرعه، مساء أمس، إثر طعنة نافذة بآلة حادة (سكين) أثناء نشوب مشاجرة بينه وبين 3 أشخاص آخرين، بشارع ابن الكحان بمنطقة التيرو القباري غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من قسم مينا البصل يفيد بوقوع مشاجرة بشارع ابن الكحان أمام إسطبل الحيوانات الكائن بمنطقة القباري التابع للقسم، بين 5 أشخاص طرف أول (ب، م، م) 22 عامًا وشقيقه، وطرف ثان 3 أشخاص من بينهم شخص يدعى (ي،م،ع)، وأثناء المشاجرة تعدى الشخص المذكور فى الطرف الثانى من المشاجرة على الشخص المذكور بالطرف الأول، بطعنة نافذة بآلة حادة (سكين) أودت بحياته في الحال.

انتقلت القوة الأمنية على موقع المشاجرة، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على أطراف المشاجرة والقاتل، حيث جار تحرير المحضر داخل قسم الشرطة، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح شاهد عيان لـ"الوطن"، إن المشاجرة كانت بسبب كلب يمتلكه المجنى عليه، حيث كانت المشاجرة أمام منزل القتيل بالقباري، حيث تدخل هو وشقيقه فى مشاجرة مع ثلاث أطراف آخرين، وتم طعنه بسكينة من قبل أحد الأشخاص أثناء المشاجرة.