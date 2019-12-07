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الأمم المتحدة تخصص 2020 عاما للصحة النباتية.. فما الأسباب؟

الأمم المتحدة تخصص 2020 عاما للصحة النباتية.. فما الأسباب؟

مستقبل الأزمة القطرية بعد إقرار الدوحة بوجود محادثات مع الرياض

مستقبل الأزمة القطرية بعد إقرار الدوحة بوجود محادثات مع الرياض

إعدام عامل بعد إدانته في هتك عرض طفل وقتله بالجيزة

إعدام عامل بعد إدانته في هتك عرض طفل وقتله بالجيزة

ضبط عامل وآخر أفريقي الجنسية بتهمة النصب على المواطنين

ضبط عامل وآخر أفريقي الجنسية بتهمة النصب على المواطنين

نحت على الطعام في جامعة الإسكندرية.. "ورشة تفتح النفس"

نحت على الطعام في جامعة الإسكندرية.. "ورشة تفتح النفس"

محمد سامي: محمد رمضان "يتيم" في "البرنس".. والعمل مفاجأة رمضان 2020

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حكاية عامل عثر على "كنز" في أرضه بالجيزة: "كان بيدور على الزيبق الأحمر"

حكاية عامل عثر على "كنز" في أرضه بالجيزة: "كان بيدور على الزيبق الأحمر"

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

"منها زيادة أسعار الأرز وتذاكر القطارات".. الحكومة تنفي 10 شائعات

"منها زيادة أسعار الأرز وتذاكر القطارات".. الحكومة تنفي 10 شائعات

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قناة مفتوحة وستاد جديد.. 5 معلومات عن مباراة الأهلي والهلال السوداني

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