قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ البرلمان لن يسمح بتمرير أي قانون به "شبهة عدم دستورية"، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون المقدم من الحكومة عن "الإيجار القديم للأغراض غير السكنية".

وأضاف عبدالعال موجّها حديثه للنواب: "كلامك ممتاز ولكن بعيد عن القانون والدستور، ولن أسمح بتمرير نص به شبهة عدم دستورية وليس لي أي مصلحة"، وذلك تعقيبًا على ما قاله أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان.

وكان النائب أحمد السجيني طالب بالاكتفاء بمشروع قانون الحكومة المقدم بشأن تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية دون الطبيعية، وتأكيده أنّ القانون في منتهي الخطورة ولا يجوز أن يأتي بعد 5 سنوات، ونفاجأ بمن يخاطبهم القانون جميعًا بالخارج دون أي مكان لهم في ظل خطوات الإصلاح التي تمر بها البلاد.

وتابع رئيس البرلمان: "ابتعدنا عن السكن حفاظا على السلام الاجتماعي، ولا يمكن أنّ نتحدث في المصالح التجارية بالمفهوم الاجتماعي، في تجارة يبقى في مكسب وخسارة وفي قواعد حاكمة".