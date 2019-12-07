السيطرة على حريق شقة ببرج دار نهضة مصر في المهندسين

نشب حريق هائل، في شرطة بالطابق الـ21 ببرج دار نهضة مصر، في شارع أحمد عرابي بالمهندسين.

تمكنت إدارة الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، من السيطرة على الحريق

وكشفت التحريات والتحقيقات أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بنشوب حريق هائل في العقار رقم 21 بشارأحمد عرابي، ودفعت الحماية المدنية بـ 5 عربات للسيطرة علي الحريق ومنع امتداده.

وتبين من الفحص ان الحريق نشب في الطابق الـ 21، بالعقار المكون من 25 طابقًا، في شقة خاصة بشركة نهضة مصر للدعاية والإعلان.

وكشفت المعاينة ان النيران أتت على عدد من اجهزة اللاب توب والريسيڤرات والبطاريات الكهربائية، ورجحت التحريات ان سبب الحريق ماس كهربائي. وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 10417 لسنة 2019 اداري العجوزة، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وانتقلت الى مكان الحادث بعد السيطرة على الحريق، وندبت المعمل الجنائي.