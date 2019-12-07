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انطلاق معرض Cairo ICT

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"أريد أن أبقيه بجانبي".. بريطانية تبني مقهى لزوجها في المنزل

"أريد أن أبقيه بجانبي".. بريطانية تبني مقهى لزوجها في المنزل

مصرع عامل في حريق بمنزل و3 أحواش ماشية بسوهاج

مصرع عامل في حريق بمنزل و3 أحواش ماشية بسوهاج

قبل "منتدى السلام".. أسوان حاضنة المؤتمرات العالمية

قبل "منتدى السلام".. أسوان حاضنة المؤتمرات العالمية

مجلس المستشارين المغربي يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2020

مجلس المستشارين المغربي يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2020

مرشحو الرئاسة الجزائرية بمناظرة تلفزيونية.. الأولى في تاريخ البلاد

مرشحو الرئاسة الجزائرية بمناظرة تلفزيونية.. الأولى في تاريخ البلاد

عبارات رومانسية بـ"الكحل والروج" على جدران «قايتباي"

عبارات رومانسية بـ"الكحل والروج" على جدران «قايتباي"

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قبل "منتدى السلام".. أسوان حاضنة المؤتمرات العالمية

قبل "منتدى السلام".. أسوان حاضنة المؤتمرات العالمية

نجار على كرسي متحرك: اوعى حادث سير يوقفك

نجار على كرسي متحرك: اوعى حادث سير يوقفك

نحت على الطعام في جامعة الإسكندرية.. "ورشة تفتح النفس"

نحت على الطعام في جامعة الإسكندرية.. "ورشة تفتح النفس"

للحالات المرضية.. خطوات تعديل وحدتك السكنية من دور أعلى للأرضي

للحالات المرضية.. خطوات تعديل وحدتك السكنية من دور أعلى للأرضي

حكاية عامل عثر على "كنز" في أرضه بالجيزة: "كان بيدور على الزيبق الأحمر"

حكاية عامل عثر على "كنز" في أرضه بالجيزة: "كان بيدور على الزيبق الأحمر"

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

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