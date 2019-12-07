نفى العميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر، فرض المجلس رسوم دخول إلى ساحة أبو الحجاج الأقصري بعد التطوير.

وقال الشريف، إن تلك الأنباء شائعات خبيئة والأمر عار تماما عن الصحة، لافتا إلى أن عمليات التجديد والتطوير التي ينفذها المجلس من أجل خدمة الأهالي في كل مكان هي محاولة جادة لتحقيق راحتهم ورفاهيتهم، وليس لخلق أعباء جديدة عليهم، بجانب الأفواج السياحية التي تتوافد على الساحة خلال زيارة معبد الأقصر يوميا.

وناشد جميع المواطنين بعدم الاستسلام لمروجي الشائعات ومساعدتهم في نشرها، وفي حالة وجود أي مخالفة يرجى إبلاغ رئاسة المدينة على الفور لاتخاذ اللازم حيالها.

وأهاب رئيس مجلس مدينة الأقصر ببعض المواطنين غير المسؤولين الذين يقومون بتشويه المظهر العام داخل الساحة، بعدم إلقاء المخلفات وبقايا الأطعمة والمأكولات أو قطف النباتات والشتلات وغيرها، لافتا إلى أن هناك غرامة فورية قيمتها 50 جنيها سيتم تحصيلها على الفور من المخالفين، لأن الساحة مجهزة بصناديق قمامة متعددة لمنع تراكم القمامة بداخلها.