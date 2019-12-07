مصدر أمني: رفع آثار حادث "نفق الأزهر".. وعودة الحركة المرورية

قال مصدر امني إن الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة للمرور تمكنت من رفع السيارة المحترقة التي تسببت في تعطل الحركة المرورية داخل نفق الأزهر، وأن الحركة المرورية عادت لطبيعتها دون تعطل قبل إغلاق النفق.

وأغلقت الأجهزة الأمنية نفق الأزهر، كما هو معتاد يوميا في الفترة ما بين الساعة 12 صباحا حتي الساعة 6 صباحا.

وأكد المصدر أن النفق جاهز للاستخدام في الاتجاه المؤدي لطريق صلاح سالم، بعد رفع اآثار الحادث بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.