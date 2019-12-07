مصدر أمني: رفع آثار حادث "نفق الأزهر".. وعودة الحركة المرورية

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مديرة "ثقافة كفر الدوار": "تنمروا علي بسبب النقاب.. وعينوا مدير آخر للقصر"

مديرة "ثقافة كفر الدوار": "تنمروا علي بسبب النقاب.. وعينوا مدير آخر للقصر"

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