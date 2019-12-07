كشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، تفاصيل الاكتشاف الأثري بمنطقة ميت رهينة في الجيزة، قائلا إنه يخص معبد الإله بتاح الكبير في أول عاصمة لمصر، وأكبر مدنها في التاريخ القديم، لافتًا إلى أن المعبد ممتد تحت قرية ميت رهينة بالكامل.

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه جاري ترميم القطع الأثرية المكتشفة، وتم نقلها لحديقة "المتحف المفتوح" في ميت رهينة، لافتا إلى أنه جاري البحث عن باقي المعبد والتنقيب عليه.

وأكد أن جميع أهالي قرية ميت رهينة يعلمون أن التنقيب عن الآثار ممنوع، وأن هذه المنطقة تخضع لمحاذير كثيرة.

وحذر عشماوي من التنقيب خلسة عن الأثار، موضحا أن قانون حظر التنقيب عن الآثار جرى تعديله وشمل سنوات سجن أطول وغرامة كبيرة تجاوز مئات الآلاف من الجنيهات، لتكون رادع لمن تسول له نفسه التنقيب عن الآثار.