أكد وزير النقل، أنه سيتم اليوم تدشين خط ملاحي بين الغردقة وشرم الشيخ، وذلك لخدمة الركاب والحركة السياحية الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم انطلاق أولى الرحلات اليوم على متن المركبة نفرتيتي التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة عقب تدشين الخط مباشرة، موضحا أن وزارة النقل تسعي خلال الفترة الحالية على تحقيق تطوير ملموس في جميع مجالاتها سواء في السكة الحديد أو مترو الأنفاق أو الطرق والكبارى أو النقل النهرى.

وأضاف وزير النقل، بأنه تم الاتفاق بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة الجسر العربى للملاحة التابعة لمصر والأردن والعراق، على تشغيل مراكبها على هذا الخط لخدمة ونقل السياح بين شرم الشيخ والغردقة والعكس، للتسهيل عليهم وتقديم خدمات مميزة لهم، مشيرا إليّ أن شركة الجسر العربي للملاحة بتقديم كافة الخدمات المميزة لجميع الركاب، موضحا أن هذا الخط سيعمل على تنشيط السياحة الداخلية وتسهيل حركة تنقل الركاب من الغردقة إليّ شرم الشيخ والعكس.