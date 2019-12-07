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"العصار" يبحث مع وفد جنوب إفريقي سبل التعاون المشترك

"العصار" يبحث مع وفد جنوب إفريقي سبل التعاون المشترك

العاملة على الخط الملاحي "الغردقة-شرم الشيخ".. "كوين نفرتيتي" تسع 580 راكبا

العاملة على الخط الملاحي "الغردقة-شرم الشيخ".. "كوين نفرتيتي" تسع 580 راكبا

وكيل الأوقاف يشكل لجنة لمتابعة العمل الدعوي بمساجد البياضية

وكيل الأوقاف يشكل لجنة لمتابعة العمل الدعوي بمساجد البياضية

بـ شاي وعسل.. "رمضان" يرسم أبطال المنتخب الأوليمبي: حلمي شغلي يوصلهم

بـ شاي وعسل.. "رمضان" يرسم أبطال المنتخب الأوليمبي: حلمي شغلي يوصلهم

"ليس كمثله شيء وهو السميع البصير".. الإفتاء تجيب عن سؤال: أين الله؟

"ليس كمثله شيء وهو السميع البصير".. الإفتاء تجيب عن سؤال: أين الله؟

طلاب "علوم القاهرة" الفائزين بـ"IMAGE": فخورون بكوننا مصريين

طلاب "علوم القاهرة" الفائزين بـ"IMAGE": فخورون بكوننا مصريين

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نحت على الطعام في جامعة الإسكندرية.. "ورشة تفتح النفس"

للحالات المرضية.. خطوات تعديل وحدتك السكنية من دور أعلى للأرضي

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حكاية عامل عثر على "كنز" في أرضه بالجيزة: "كان بيدور على الزيبق الأحمر"

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