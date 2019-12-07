أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق، عن تحديد أسعار تذاكر الرحلات التى ستنطلق بدءا من اليوم عن طريق الخط الملاحى "الغردقة - شرم الشيخ"، عبر المركبة السياحية "كوين نفرتيتي"، عقب تدشينه من قبل وزير النقل، صباح اليوم السبت، وجاءت الأسعار كالتالي 700 جنيه للذهاب من الغردقة إلى شرم الشيخ، و1100 جنيه للذهاب والعودة بالنسبة للمصريين، في حين تبلغ قيمة تذكرة اتجاه واحد للأجانب 70 دولارا، و110 دولارات للاتجاهين، فيما يبلغ سعر تذكرة السيارة الملاكي 1100 جنيه اتجاه واحد، و2000 جنيه للاتجاهين، مع تخفيضات تصل إلى 15% حتى نهاية يناير المقبل 2020.

أكد اللواء يسري الأخرس، رئيس شركة الجسر العربي للملاحة، أن المركبة السياحية "كوين نفرتيتي" وصلت إليّ ميناء الغردقة منذ فترة، لتشغيل الخط الملاحي المنتظم والجديد بين "شرم الشيخ والغردقة"، لافتا إلى أن هذا الخط حيوي يربط بين أهم مدينتين سياحيتين وسيساعد في رواج الحركة السياحية بينهما، موضحا أنه سيكون هناك رحلات أسبوعية على الخط الملاحى عبر المركبة "كوين نفرتيتي".

وأضاف "الأخرس"، في تصريحات إلى "الوطن"، أن الخط الملاحى "الغردقة - شرم الشيخ"، سيسهم في تنشيط السياحة بشكل إيجابي بين المدن السياحية، مشيرا إليّ أن الخط الملاحى سيكون جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر، وذلك في إطار جهود وزارة النقل لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي في مصر.