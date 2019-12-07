توجهت وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة الإسماعيلية، وذلك لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم والتى بدأت فى الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وأشار مجاهد إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، كما من المنتظر أن تعقد الوزيرة اجتماعا موسعا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة الجديدة.