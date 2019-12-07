العاملة على الخط الملاحي "الغردقة-شرم الشيخ".. "كوين نفرتيتي" تسع 580 راكبا

أكد اللواء يسرى الأخرس، رئيس شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق، أن العبارة السياحية "كوين نفرتيتي"، والتي ستعمل على الخط الملاحي، الذي سيتم تدشينه من قبل وزير النقل اليوم السبت "الغردقة - شرم الشيخ"، تسع تقريبا نحو 580 راكبا، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على تقديم خدمات متميزة للركاب المصريين والسياح الأجانب.

وأوضح الأخرس أن العبارة أردنية طولها 82 مترا، وعرضها 16 مترا، وغاطس 2.9 متر، وتسير بسرعة 28.7 عقدة، وتحتوي على 580 مقعدا، وتتسع لـ 130 سيارة و6 باصات، وتمتاز بفخامة صالاتها ومقاعدها وأماكن الترفيه وتنفرد بعراقة الصناعة والجودة العالية.

وأضاف "الأخرس" في تصريحات إلى "الوطن"، أن الشركة تقوم بعمل جميع الصيانات لكافة مراكبها بشكل دوري، لافتا إلى أن سلامة وأمن الركاب خط أحمر ولا يمكن الاستهانة بعملية الصيانات، مؤكدا أن العبارة "كوين نفرتيتي" جاهزة تماما لنقل الركاب من مدينة الغردقة إلى شرم الشيخ والعكس عن طريق الخط الملاحى بين المدينتين السياحيتين.